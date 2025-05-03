Sokak ortasında yeğenini vurmuştu! Cinayet zanlısı amca tutuklandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Acısu Mahallesi'nde önceki akşam saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda, 30 yaşındaki Muhammet A. başına isabet eden kurşunla olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Cinayetin ardından başlatılan soruşturmada, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Muhammet A.'nın öz amcası K.A. olduğu tespit edilmişti.Olayın ardından polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan K.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. K.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MİRAS ANLAŞMAZLIĞI CİNAYETE GÖTÜRDÜ

Edinilen bilgilere göre, aile içinde yaklaşık üç ay önce başlayan miras anlaşmazlığı, taraflar arasında büyük gerginliğe neden oldu. İddiaya göre, bu süreçte amca ile yeğen arasında birçok kez tartışma ve hatta fiziksel kavga yaşandı. Gerginliğin son haftalarda iyice arttığı, hatta K.A.'nın bir süre önce Muhammet A.'nın evine silahla ateş açtığı da ileri sürüldü.Soruşturma devam ediyor.