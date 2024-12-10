Sokak ortasındaki bıçaklı cinayete 15 yıl hapis

Fethiye'de Yenimahalle Adnan Menderes Bulvarı üzerinde 7 Kasım 2023 tarihinde gece saatlerinde güvenlik kameralarına da yansıyan olayda Ali Çolak (22) ile Mehmet T.(34), Serdar Çavuş ve arkadaşı Ersin G. arasındaki tartışma kavgaya dönüşürken, iddialara göre Ali Çolak 6 bıçak darbesiyle Serdar Çavuş'u olay yerinde ağır yaralayıp, ölümüne neden olmuştu. Ali Çolak tutuklanıp cezaevine gönderilirken, Mehmet T. ise adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaada bulunurken, öldürülen Serdar Çavuş'un eşi Elif Çavuş ile acılı baba Adem Çavuş, sanıkların en ağır cezayı almasını talep ederek, "Şikayetçiyiz." ifadelerini kullandılar.

"ÖLDÜRME KASTIM YOKTU"

Tutuklu sanık Ali Çolak mahkemedeki ilk savunmasında olay akşamı Mehmet T. ile kaldırımda dururken Ersin ile Serdar'ın geldiğini bu anda Ersin'in küfür ederek kendisine vurduğunu, Ersin'in Mehmet'e Serdar'ın da kendisine saldırdığını, karın bölgesine vurduğunu belirtip; "Serdar karın boşluğuma tekme attı. Yere düştüm. Nefesim kesilecek gibi oldu. Yanımdaki koli açarken kullandığım çakı bıçağını çıkartıp Serdar'ın bacağına salladım. Serdar yere düştü. Üzerime gelmesin diye tekme attım. Olay yerinden uzaklaştım. Mehmet'in Serdar ile olan kavgasını görmedim. Mehmet bıçağı benden aldı. Bıçağı ne yaptığını bilmiyorum. Her tarafım kan içindeydi. Benim kesinlikle öldürme kastım yoktu. Bıçağı kendimi korumak için kullandım. Olay nedeniyle pişmanım. Tahliyemi ve beratımı istiyorum" ifadelerini kullandı.

"SUÇ İŞLEMEDİM"

Tutuksuz Sanık Mehmet T. ise olay akşamı Ersin isimli kişinin küfür ederek saldırdığını Ali'ye vurduğunu ardından kendisine saldırdığını anlatarak "Serdar'a kesinlikle vurmadım. Ersin'i kovalıyordum. Ali ve Serdar arasındaki olayı da görmedim. Bıçağı olaydan sonra Ali'den alıp cebime koydum. Suç işlemedim. Beratımı istiyorum." ifadelerini kullandı.

TANIKLAR DİNLENDİ

Duruşmada tanık Z.Ö.İ. "Olay günü bir arkadaşımın balkonunda oturuyordum. Tartışmalar duydum. Bir arbede yaşandı. İsmini sonradan Serdar olduğunu öğrendiği kişi yere düştü. Bıçaklandığını anlamadım. Yerden kalkamadığını görünce elime bir battaniye alarak yardım etmeye koştum. Bu arada 112'yi de aradım. Serdar'ın yanına gittiğimde konuşarak ambulans gelene kadar uyanık tutmaya çalıştım. Bir yandan da kanamasını engellemek amacıyla tampon yaptım. Etrafta büyük bir kaos vardı. Birileri sürekli bağırıyordu. Serdar'a yardım etmem konusunda herhangi birisi fiziksel olarak bana engel olmadı. Olay yerindeki kişilerin sarhoş olduklarını görünce korktum, geri çekildim. Ali Çolak'ı olay yerinde görmedim. Mehmet T.'yi gördüm." ifadelerini kullandı. Duruşmada tanık Ersin G. ise; "Serdar Çavuş ile yolda yürürken 2 kişinin yanından geçtik. O anda bu 2 kişiyle birbirimize girdik. Birini ben altıma aldım. Bu sırada bu kişi benim belimden sarılarak, bıçağı çek vur onu dedi. Ben bu kişiyi bıraktım. Yerde Serdar'ın yattığını gördüm. Serdar'ın kim tarafından bıçaklandığını görmedim. Çok alkollüydüm. Olay anını hatırlamıyorum. Ben, benim altımdaki kişinin üzerinden kalktığımda Serdar iki arabanın arasında yatıyordu." dedi. Duruşmada tanık F.S.K. ise; "Ersin ve Serdar sarhoş şekilde yürüyorlardı. Bir ara seslerin yükseldiğini duydum. Ersin'in birinin üzerine çıktığını Serdar'ın ise burada Ali olarak öğrendiğim şahsın kıyafetinden tutup, yumrukladığını gördüm. Bu sırada Ali'nin elini cebine attığını çıkardığı cismi aşağıdan yukarıya doğru salladığını gördüm. Ali'yi çekip oradan aldım. Serdar'ın bir iki defa Ali'ye doğru hamle yaptığını gördüm. Bıçaklandığını anlamadım. Ersin'i Mehmet'in üzerinden kaldırdım. Mehmet bıçağı aldı. Ersin'in peşinden koşturmaya başladı. Ersin'i yakalayamayınca Serdar'ın peşinden gitti. Elinde bıçak olmasına rağmen vurmadı. Yumruk ve tekmeyle vurarak Serdar yere düştü. Serdar yere düşünce Serdar'a turnike yapmaya başladım. Ersin yanıma gelerek bana tepki gösterdi. Etrafa bağırıp, çağırdı. Serdar ile ilgilenen hemşirenin üzerine de yürüdü. O sırada büyük ihtimal Ersin de şoka girdi." şeklinde konuştu.

SAVCI MÜTAALASINI OKUDU

Fethiye Cumhuriyet Savcısı duruşmada mütalaasını verirken, Ali Çolak'ın Serdar Çavuş'u kasten öldürmeye yönelik eylemi nedeniyle müebbet hapis cezası verilmesini isterken, olayın ağır haksız tahrik altında gerçekleşmesi nedeniyle haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etti. Sanık Mehmet T.'nin de öldürme eylemine iştirak ederek olayı haksız tahrik altında işlediğini ve cezalandırılmalarını talep etti.

15 YIL HAPİS

Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu sanık Ali Çolak'ın Serdar Çavuş'a yönelik öldürme suçunu işlediğini bu yüzden önce müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep ederken, haksız indirimden dolayı cezayı önce 18 yıl hapis cezasına ve yargılama sürecindeki tutum ve davranışları nedeniyle de iyi hal uygulayıp Ali Çolak'ı 15 yıl hapis cezasına çarptırırken, tutukluluğunun devamına da karar verdi.

3 AY 22 GÜN HAPİS

Mahkeme heyeti tutuksuz sanık Mehmet T.'yi de basit yaralama suçundan 4 ay hapis cezasına çarptırırken, haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle bu cezayı 3 ay 22 gün hapis cezası olarak belirledi.