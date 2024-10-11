Sokakta önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı

İstanbul Başakşehir'deki bir alışveriş merkezinin önünde 3 kişiyi bıçakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 17 yaşındaki zanlı tutuklandı. Olay Başakşehir'deki bir AVM'nin önünde 10 Ekim günü saat 17.15 sıralarında meydana geldi. Siyah giysili ve kapüşonlu bir saldırgan, önüne gelen kişilere vücudunun üst bölgesini hedef alarak bıçakla saldırdı. Saldırıda 58 yaşındaki E.Ç. ile 32 yaşındaki S.Y. ve 14 yaşındaki H.F.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince güvenlik kameralarından yapılan incelemede saldırıyı 17 yaşındaki M.G.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli aynı gün evinde yakalanarak gözaltına alındı ve dün adliyeye sevk edildi.Emniyette pedagog eşliğinde ifadesi alınan M.G., sürekli bilgisayar ve telefonda savaş oyunları oynadığını, bu oyunları bırakıp gerçek hayatta oynamasına dair rüyalar gördüğünü, olay günü de benzer bir rüya gördüğünü belirtti. Uyandıktan sonra mutfaktan bıçak alarak dışarı çıktığını söyleyen M.G., dışarıda kafede oturan insanları görünce, özellikle birini seçmeden, oyunlardaki gibi insanların kendisine saldıracağını düşündüğü için bıçakla saldırdığını ifade etti. Emniyetteki işlemler sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.