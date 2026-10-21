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Giriş Tarihi: 21.10.2026 01:38

Sokakta oynayan çocuklara minibüs çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde sokakta oynarken minibüsün çarptığı çocuklardan anaokulu öğrencisi Barış Elma (6) hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.

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DHA
Sokakta oynayan çocuklara minibüs çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Kaza, öğleden sonra Cudi Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta bisikletle oynayan iki çocuğa, plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen minibüs çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan çocuklar yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, ilk müdahalelerinin ardından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan çocuklardan anaokulu öğrencisi Barış Elma, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Barış Elma'nın cenazesi, Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Minibüs sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#ŞIRNAK #CİZRE
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Sokakta oynayan çocuklara minibüs çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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