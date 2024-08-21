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Giriş Tarihi: 21.8.2024 22:02

Sokakta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da sokak ortasında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Muharrem Bayır öldü, Hasan Basri A. ise yaralandı.

DHA
Sokakta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, sabah saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları öne sürülen iki grup, sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Çıkan çatışmada Muharrem Bayır ve Hasan Basri A. yaralandı. Olaya karışanlar kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Bayır'ın hayatını kaybettiği belirlendi, yaralı Hasan Basri A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Bayır'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olaya karışan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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Sokakta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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