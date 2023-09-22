Haberler Yaşam Haberleri Sokakta yarı çıplak şekilde yürüyordu! Manken Melisa Yaren Aydınalp’a ders gibi ceza!
Giriş Tarihi: 22.9.2023 13:18 Son Güncelleme: 22.9.2023 13:28

Sokakta yarı çıplak şekilde yürüyordu! Manken Melisa Yaren Aydınalp’a ders gibi ceza!

İstanbul’da manken ve sosyal medya fenomeni Melisa Yaren Aydınalp her gün aynı saatte yarı çıplak şekilde Bağdat Caddesi’nde yürüyüşe çıktı. Hakkında “hayasızca hareketlerde bulunma” suçundan soruşturma açıldı. Hakim, ders gibi cezayı açıkladı…

ARZU KAYA ARZU KAYA
Sokakta yarı çıplak şekilde yürüyordu! Manken Melisa Yaren Aydınalp’a ders gibi ceza!

Türkiye'nin konuştuğu olay, İstanbul Kadıköy'de yaşandı. 23 yaşındaki Melisa Yaren Aydınalp isimli manken ve sosyal medya fenomeni her gün aynı saatte Bağdat Caddesi'nde yarı çıplak şekilde yürüyüşe çıktı.

Durum şaşkınlık yaratırken, rahatsız olan vatandaşlar durumu polise aktardı. Olay yerine giden ekipler ve vatandaşlar Aydınalp'e halka açık alanda bu şekilde dolaşmasının uygun olmadığını söyleyince taraflar arasında gerginlik yaşandı. Kadının giydiği ilginç kıyafet ve yaşanan tartışma, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

"KİMSEYİ RAHATSIZ ETMEK İÇİN GİYMEDİM"

Mankenin her gün 17.30'da Bağdat Caddesi'nde bu tarz kıyafetler giyinerek dolaştığı belirlenirken konuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Melisa Yaren Aydınalp, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifade veren Aydınalp'in kimseyi rahatsız etmek için bu şekilde giyinmediği, kıyafetinin göğüs bölgesinin kapalı olduğunu söylediği anlattı.

"PSİKOTERAPİ UYGULANSIN" TALEBİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu şüphelinin kamuya açık alanda teşhircilik yapmak suretiyle "zincirleme olarak hayasızca hareketlerde bulunma" suçunu birden fazla kez işlediğini belirtti. Dikkat çeken bir adli kontrol de talep etti. Başsavcılık, Aydınalp'in İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından psikoterapi uygulanmak suretiyle eğitim ve iyileştirme çalışmalarına katılması şeklinde adli kontrol tedbirlerine hükmedilmesini talep etti.

AHLAK VE TOPLUMSAL DEĞERLERLE İLGİLİ KİTAP OKUYACAK

Talebi değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin yurt dışına çıkmaması ve haftanın 3 günü ikametine en yakın karakola giderek imza atması şeklinde adli kontrol kararı verdi. Hakimlik ayrıca Aydınalp'in 2 ay boyunca haftanın en az 2 günü Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün belirleyeceği ahlak ve toplumsal değerlerle ilgili kitap okuyarak kütüphanenin düzenleyeceği takip çizelgesini soruşturma dosyasına sunması şeklinde adli kontrol tedbirine hükmetti.

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Sokakta yarı çıplak şekilde yürüyordu! Manken Melisa Yaren Aydınalp’a ders gibi ceza!
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