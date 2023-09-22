Sokakta yarı çıplak şekilde yürüyordu! Manken Melisa Yaren Aydınalp’a ders gibi ceza!

"PSİKOTERAPİ UYGULANSIN" TALEBİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu şüphelinin kamuya açık alanda teşhircilik yapmak suretiyle "zincirleme olarak hayasızca hareketlerde bulunma" suçunu birden fazla kez işlediğini belirtti. Dikkat çeken bir adli kontrol de talep etti. Başsavcılık, Aydınalp'in İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından psikoterapi uygulanmak suretiyle eğitim ve iyileştirme çalışmalarına katılması şeklinde adli kontrol tedbirlerine hükmedilmesini talep etti.