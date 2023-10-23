Sokakta yarı çıplak yürüyordu! Manken Melisa Yaren Aydınalp’e hapis istemi!

AHLAKLA İLGİLİ KİTAP OKUMA KARARI

Konuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Melisa Yaren Aydınalp'le ilgili soruşturma başlattı. Aydınalp ahlak ve toplumsal değerlerle ilgili kitap okuma şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest kalırken savcılık soruşturmayı tamamladı.

Savcılık geçen eylül ayında Kadıköy Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi üzerinde, metro inşaatının olduğu yerde bir kadının bikinisi ile durup yaya geçidinde trafiği kilitlediğinde dair ihbar üzerine soruşturmaya başlandığını belirtti. Şüphelinin birkaç gün sonra da benzer kıyafetlerle caddede yürüyüp vatandaşların bu anı kayıt altına aldığını belirten savcılık, Aydınalp'in toplumun rahatsız olacağı şekilde giyindiğini ve kendisine tepki gösterildiğini, teşhircilik yaptığını ve birden fazla kez hayasızca hareket suçunu işlediğini kaydetti.