Sokakta yürüyenlere silahlı saldırı! 1’i çocuk 3 yaralı

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Karatay İlçesi Şems Tebriz-i Mahallesi Tercüman Baba Sokak üzerinde yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli veya şüpheliler sokak üzerinde dolaşan gruba yönelik silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 5 yaşındaki Yıldırım boynundan, Nedim Kaçın karın bölgesinden ve 18 yaşındaki Ali Tuğral ise bacağından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çocuk ve Nedim Kaçın'ın hayati tehlikelerinin olduğu belirtildi. Polis, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.