Sol kulağı kopyalandı sağ kulak yapıldı

Adana Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla doğuştan sağ kulağında gelişim yetersizliği bulunan Mardinli 12 yaşındaki Muhammed Coşkun'un, sağlam olan diğer kulağı, 3 boyutlu yazıcıyla silikonla kopyalanıp kaburgasından alınan dokuyla yeni kulak yapıldı. Doğuştan sağ kulağı gelişmeyen Muhammed Coşkun'un ailesi çocuklarını Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Emin Kapı, ilk önce küçük çocuğun sağlam olan sol kulağının 3 boyutlu görüntülemesini yaparak dijital ortama aktardı. 3 boyutlu yazıcıyla silikon kalıbı çıkarıldı ve ameliyatla çocuğun kendi kaburgasından alınan kemikle ameliyat gerçekleştirildi. Muhammed'in okul hayatı boyunca, gelişmemiş olan kulağını arkadaşlarının görmemesi için saçlarını uzattığını dile getiren Prof. Dr. Kapı, "Çok başarılı bir ameliyatla hastamız kısa sürede sosyal yaşamına devam etti. Hastamızın psikolojisi düzeldi, özgüveni arttı. Doğumsal bozukluklar plastik cerrahide önemli bir yer tutuyor. Bu tür ameliyatları 5.5-6 yaşlarından itibaren, geç kalmadan öneriyoruz" şeklinde konuştu.