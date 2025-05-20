Solaryumda unutulan kadın hastanelik oldu

Esnaflık yapan Gülşah Bodur yaklaşık bir yıl önce, uzun süredir müşterisi olduğu güzellik merkezinde solaryum cihazına girdi. Ancak süresi dolmasına rağmen makine uyarı vermedi ve otomatik olarak durmadı. Kendisi de uyuyakalan Bodur, yaklaşık 22 dakika boyunca yüksek ısıya maruz kaldı. Vücudunda ciddi yanıklar oluşan Bodur hastanelik oldu.Seans sırasında gözlük takılı olduğunu ve kabinin sıcaklığı nedeniyle istemsizce uyuyakaldığını belirten Bodur şunları söyledi: "Normalde kabinin en fazla 10 dakika sonunda uyarı verip kendiliğinden durması gerekiyordu. Ama o gün ne uyarı verdi ne de durdu. Uyandığımda hâlâ çalışıyordu. Panikle kapıyı açtım. Görevli 'Makine durmadı mı?' diye sordu. Demek ki daha önce de böyle bir durum olmuş. Çıktıktan sonra makineyi kapattılar, ancak yine durmayınca şalteri indirmek zorunda kaldılar."Olayın ardından vücudunda oluşan yanıklara bağlı olarak ateşlendiğini ve acil servise başvurduğunu ifade eden genç kadın, işletme hakkında şikâyette bulundu. Bodur, "Sıtma tuttu, tenim acımaya başladı. Acile gittim, oradaki doktor ve polis memuruyla konuştum. Şikâyetçi oldum" dedi. İşletme yetkililerinin tüm sorumluluğu kendisine yüklemeye çalıştığını söyleyen Bodur, "Uyumamam gerektiğini söylediler. Ancak burada önemli olan benim uyumam değil; sistemin çalışmaması. Bilgisayar üzerinden ayarlanan bir cihazın uyarı vermemesi, durmaması ciddi bir güvenlik zafiyetidir" dedi.Gülşah Bodur'un şikâyeti üzerine işletme sahibi hakkında "Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçu kapsamında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava önümüzdeki günlerde görülecek.