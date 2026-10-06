Soma’daki maden göçüğü soruşturmasında 9 tutuklama

Manisa'nın Soma ilçesinde maden işletmesinde meydana gelen olay yürekleri dağlamıştı. 5 kişinin hayatını kaybettiği göçüğe ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
9 ZANLI TUTUKLANDI
Maden şirketinin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 zanlı, Soma Adliyesine sevk edildi.
Savcılıktaki sorgularının ardından şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Manisa'nın Soma ilçesindeki madende 1 Ekim'de göçük meydana gelmiş, toprak altında kalan 7 işçiden 2'si kurtarılmış, 5 işçinin cesedine ulaşılmıştı.