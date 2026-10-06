Haberler Yaşam Haberleri Soma'daki maden göçüğü soruşturmasında 9 tutuklama
Giriş Tarihi: 6.10.2026 00:24

Soma'daki maden göçüğü soruşturmasında 9 tutuklama

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde 5 işçinin hayatını kaybettiği göçüğe ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA
Soma’daki maden göçüğü soruşturmasında 9 tutuklama
  • ABONE OL

Manisa'nın Soma ilçesinde maden işletmesinde meydana gelen olay yürekleri dağlamıştı. 5 kişinin hayatını kaybettiği göçüğe ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

9 ZANLI TUTUKLANDI

Maden şirketinin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 zanlı, Soma Adliyesine sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Manisa'nın Soma ilçesindeki madende 1 Ekim'de göçük meydana gelmiş, toprak altında kalan 7 işçiden 2'si kurtarılmış, 5 işçinin cesedine ulaşılmıştı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#MANİSA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Soma'daki maden göçüğü soruşturmasında 9 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA