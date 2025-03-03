Somalili Sümeyye Konya Şehir Hastanesi’nde hayata tutundu

Mersin'in Toroslar ilçesinde yaşayan Somalili Bile Hassan ve Nado Ahmed Elmi çifti 8 ay önce üçüncü çocukları Sümeyye'yi kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Ancak bir süre sonra küçük Sümeyye'nin ailesi kızlarının nefes darlığı yaşadığı ve kilo alamadığı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerde Sümeyye'nin kalbinde delik olduğu tespit edildi. Sümeyye bebek Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuk Kalp Sağlığı ve Cerrahisi Merkezi'nde Op. Dr. Murat Şimşek ve Op. Dr. Hüseyin Dursin tarafından yapılan tetkikler sonucunda Sümeyye'nin ameliyat edilmesi kararlaştırıldı. Yapılan ameliyatla Sümeyye bebeğin kalbindeki delik kapatılıp, kalp kapakçığı onarıldı.