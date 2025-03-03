Somalili Sümeyye Konya Şehir Hastanesi’nde hayata tutundu

Mersin'in Toroslar ilçesinde yaşayan Somalili Bile Hassan ve Nado Ahmed Elmi çifti 8 ay önce üçüncü çocukları Sümeyye'yi kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Ancak bir süre sonra küçük Sümeyye'nin ailesi kızlarının nefes darlığı yaşadığı ve kilo alamadığı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerde Sümeyye'nin kalbinde delik olduğu tespit edildi. Sümeyye bebek Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuk Kalp Sağlığı ve Cerrahisi Merkezi'nde Op. Dr. Murat Şimşek ve Op. Dr. Hüseyin Dursin tarafından yapılan tetkikler sonucunda Sümeyye'nin ameliyat edilmesi kararlaştırıldı. Yapılan ameliyatla Sümeyye bebeğin kalbindeki delik kapatılıp, kalp kapakçığı onarıldı.
'SÜMEYYE'MİZİ BİZE BAĞIŞLADILAR'
Operasyonla ilgili bilgi veren Op. Dr. Hüseyin Dursin, "Sümeyye bebeğin kalp karıncıkları arasında büyük bir delik vardı. 8 aylık bir bebeğe göre kilosu da biraz düşüktü. Sümeyye için ameliyat karara aldık. Ameliyatta bu deliği yamayla kapattık. Kalbinin bir kapağında da tamir işlemi yaptık. Bebeğimizi sağlıklı bir şekilde taburcu ediyoruz" dedi.
Baba Bile Hassan ise, "Allah'a şükür ediyorum. İyi ki buraya gelmişiz. Bizimle çok güzel ilgilendiler. Sümeyye'min sağlık durumu oldukça iyi. Onu önce Allah'a sonra doktorlara emanet etmiştim. Çok şükür sağlıklı bir şekilde kucağımıza aldık. Onu bize bağışladılar. Mersin'e dönüp bu mutluluğu eşimle ve çocuklarımla da paylaşacağım" diye konuştu.