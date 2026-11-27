Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı takvime göre ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, derslere kısa bir ara vererek yarıyıl tatiline çıkacak. Öğrenciler ve veliler, 15 tatilin başlayacağı tarihi ve okulların yeniden açılacağı günü yakından takip ediyor.