Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre sömestr tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, birinci dönemin tamamlanmasının ardından iki haftalık yarıyıl tatiline çıkacak.
Hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler, ikinci dönem öncesinde toplam 16 gün derslere ara vermiş olacak.
2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanıyor. Öğrenciler, dönem boyunca gösterdikleri akademik başarıları yansıtan karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıkacak.
14 Eylül 2026'da başlayan ilk dönemin sona ermesiyle birlikte okullarda derslere iki haftalık ara verilecek.
2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor. Yarıyıl tatilini tamamlayan öğrenciler, bu tarihte yeniden dersbaşı yapacak.
İkinci dönemde öğrencileri yeni ders konuları, sınavlar ve bir ara tatil daha bekliyor. Eğitim yılının kalan bölümü, Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı çalışma takvimi doğrultusunda ilerleyecek.
İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayıp 12 Mart Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, şubat ayında yeniden başlayan derslerine mart ayında beş günlük ara verecek.
Hafta sonlarıyla birlikte toplam dokuz gün sürecek bu tatilin ardından okullarda 15 Mart Pazartesi günü ders zili yeniden çalacak.
2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. İlkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler, ikinci dönem karnelerini aldıktan sonra yaz tatiline çıkacak.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan eğitim öğretim yılı takvimindeki önemli tarihler şöyle: