Kasım ayındaki ilk ara tatilin ardından ders başı yapacak öğrenciler için sıradaki sömestr tatili olacak. İlk dönemin tamamlanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci karnelerini alarak iki haftalık yarıyıl tatiline çıkmayı bekliyor. MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte tatil tarihleri belli oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımlandığı takvimine göre sömestr tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, ilk dönemin ardından iki hafta boyunca derslere ara verecek.
Hafta sonları da eklendiğinde öğrenciler için toplam 16 günlük bir tatil yapacak.
2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 22 Ocak 2027 Cuma günü sona eriyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri dönem boyunca aldıkları notların yer aldığı karnelerini bu tarihte alacak.
Böylece eylül ayında başlayan ilk eğitim dönemi sona erecek ve ikinci dönem öncesinde okullara iki haftalık ara verilecek.
Yarıyıl tatilinin tamamlanmasının ardından öğrenciler 8 Şubat 2027 Pazartesi günü yeniden sınıflarına dönecek. İkinci dönem, ilkokuldan liseye kadar MEB'e bağlı okullarda bu tarihte başlayacak.
Şubat ayında başlayacak eğitim dönemi, mart ayındaki ara tatille girecek. Ardından dersler haziran ayındaki yaz tatiline kadar devam edecek.
2026-2027 eğitim öğretim yılının son ders günü 25 Haziran 2027 Cuma olarak belirlendi. Öğrenciler, ikinci dönem karnelerini alarak yaz tatiline çıkacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takviminde birinci ve ikinci dönem tarihleri, ara tatiller ve yarıyıl tatili birlikte duyuruldu.