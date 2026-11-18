SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımlandığı takvimine göre sömestr tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, ilk dönemin ardından iki hafta boyunca derslere ara verecek.

Hafta sonları da eklendiğinde öğrenciler için toplam 16 günlük bir tatil yapacak.