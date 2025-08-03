Son 1 haftada 2 milyon 845 bin 632 araç denetlendi: 386 bin 805 sürücünün kural ihlali yaptığı tespit edildi

25-31 Temmuz tarihleri arasında Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri tarafından 2 Milyon 845 bin 632 araç denetlendi. Yapılan denetimlerde 386 bin 805 sürücünün kurallara uymadığı tespit edildi.

EN FAZLA İHLAL AŞIRI HIZDA

Yapılan denetimlerde Hız sınırına uymayan sürücü oranı yüzde 24, Periyodik muayenesini yaptırmayan sürücü oranı yüzde 5,6, Emniyet kemeri kullanmayan sürücü oranı yüzde 5, Sürücü belgesiz araç kullanan sürücü oranı yüzde 3,2, Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan sürücü oranı yüzde 1,5 ve Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan sürücü oranı yüzde 0,002 olarak kayıtlara geçti. Trafik kurallarına uyma çağrısı yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.