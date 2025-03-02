Son 2 ayda motosikletlere yönelik 1 Milyon 547 Bin 776 adet denetim yapıldı

Motosikletlerin daha yoğun kullanıldığı şehir içlerinde "Motosiklet Denetimleri" ile ilgili olarak 2025 yılının ilk 2 ayında Trafik Ekipleri tarafından 1 milyon 547 bin 776 adet denetim ve 326 bin 472 adet işlem yapıldı.

"HER İKİ TRAFİK KAZASINDAN BİRİNDE MOTOSİKLET VAR"

"Şehir içinde meydana gelen kazaların yüzde 52,3'üne yani her iki kazadan birine motosiklet türü araçlar karışmaktadır!" ifadelerini kullanan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Motosiklet kullanırken lütfen daha dikkatli olalım. Sürüş esnasında kask ve koruyucu ekipman kullanmayı ihmal etmeyelim" dedi.

SON 1 HAFTADA 2 MİLYON 938 BİN 674 ARAÇ DENETLENDİ

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri tarafından 20-27 Şubat 2025 tarihleri arasında 2 Milyon 938 bin 674 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 50 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 143 bin 8, Periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 886, Emniyet kemeri kullanmayan 27 bin 293, Sürücü belgesiz araç kullanan 12 bin 898 ve Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 182 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; Toplam 456 bin 58 araca/sürücüye işlem yapıldı.

DENETİMLERİMİZ YOĞUN BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Motosikletlerin karıştıkları kazaların önlenmesi için Trafik Ekiplerinin yanı sıra Polis ve Jandarma Asayiş Motosikletli Timleri başta olmak üzere diğer birimlerin denetimlerinin yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Lütfen, trafik kurallarına uyalım" çağrısında bulundu.