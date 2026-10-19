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Giriş Tarihi: 19.10.2026 08:33 Son Güncelleme: 19.10.2026 08:57

SON DAKİKA! Alihan Kuriş suç örgütüne yeni operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, 38 şüpheliden 22’si gözaltına alındı. 14 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, 2 şüpheli aranıyor.

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AA
SON DAKİKA! Alihan Kuriş suç örgütüne yeni operasyon! Çok sayıda gözaltı var
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Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, başsavcılık koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" hakkında, "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Ankara merkezli 12 ilde, 28 ikamet ve 16 iş yerine eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 22'si gözaltına alındı.

Şüphelilerden 14'ünün yurt dışında olduğu tespit edilirken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle devam ettiği bildirildi.

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SON DAKİKA! Alihan Kuriş suç örgütüne yeni operasyon! Çok sayıda gözaltı var
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