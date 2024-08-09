SON DAKİKA - 12 ilde terör operasyonu: Mağara, sığınak ve barınma alanları imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 12 ilde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin yaz aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen "Gürz-5" operasyonlarında 76 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini belirterek şu bilgileri verdi:
"Operasyonlarda 102 adet füze, 132 adet havan ve bombaatar mühimmatı, 191 adet RPG-7 roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 2 bin 604 adet fünye, 165 adet el bombası, 22 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP) ve düzeneği, 55 adet makineli uçaksavar topu mühimmatı, 2 ton 156 kg yaşam malzemesi, 8 bin 237 adet mühimmat ile çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi."
"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" diyen Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu ayrıntıları da paylaştı:
1️⃣2️⃣ ilde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin yaz aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen "GÜRZ-5" operasyonlarında 7️⃣6️⃣ mağara, sığınak ve barınma alanı… pic.twitter.com/RhEsFz070h— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 9, 2024