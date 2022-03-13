Son dakika: 14 Mart Pazartesi (Yarın) okullar tatil mi? Bu illerde eğitime ara verildi

GİRESUN

Giresun Valiliği, kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle Meteorolojiden yapılan uyarılar da dikkate alınarak, ilimiz genelinde 14 Mart Pazartesi günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel öğretim kurslarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" dedi.

Açıklamada, "Ayrıca kamu kurumlarımızdaki engelli ve hamile personellerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.