SON DAKİKA: 15 Ekim İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi!

SON DAKİKA: İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağına ilişkin açıklama İstanbul Valiliği'nden geldi. Kentte etkili olan kuvvetli yağış uyarıları nedeniyle 15 Ekim 2026 Perşembe günü okulların durumu merak ediliyordu. Böylece yarın İstanbul'da okullar tatil mi sorusu yanıt buldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ve İstanbul Valiliği'nin yayımladığı son hava tahmini raporuna göre Marmara Bölgesinde kuvvetli yağış etkisini artırmaya devam edecek.
Valilik açıklamasında, Avrupa Yakası'nda yağışların sabah saat 06.00'ya, Anadolu Yakası'nda ise öğle saat 12.00'ye kadar etkisini sürdürmesinin öngörüldüğü belirtildi. Yağış miktarının metrekareye 21 ila 50 kilogram, bazı bölgelerde ise 51 ila 75 kilogram arasında olabileceği bildirildi.
Açıklamada ayrıca kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekilerek vatandaşların tedbirli olması istendi.
İstanbul Valiliği, kent genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları ve yoğun yağış nedeniyle radikal tedbir kararları aldı. Yapılan resmi açıklamaya göre, il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 15 Ekim 2026 Perşembe günü yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; olumsuz hava şartlarının ulaşımı ve günlük hayatı aksatmaması amacıyla alınan kararlar kapsamında okulların tatil edilmesinin yanı sıra kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personele de idari izin verildi. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Ekim Çarşamba saat 21.00'den itibaren ikinci bir talimata kadar motosiklet ve iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı da yasaklandı.
İstanbul'da yağışların önümüzdeki saatlerde yeniden şiddetlenmesi bekleniyor. A Haber canlı yayınına katılan Adil Tek, yağış sisteminin akşam ve gece boyunca kuvvetli sağanak geçişleriyle etkisini sürdürebileceğini belirtti. Tek, akşam saatlerinde yağışın yeniden artacağına ve fırtınanın da etkili olabileceğine dikkat çekti.
Kuvvetli rüzgârın sağanak yağışla aynı anda görülmesinin olumsuzluk riskini artırabileceğini vurgulayan uzman isim, İstanbul'un yanı sıra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde de yağışların etkili olmasının beklendiğini ifade etti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 15-21 Ekim 2026 tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre hava sıcaklıkları düşerken güney, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.
MGM tarafından paylaşılan verilere göre 5 günlük İstanbul hava tahmin tablosu şöyle şekilleniyor:
Bakanlık, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre birçok il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. 14 Ekim Çarşamba günü İstanbul'un genelinde, Avrupa Yakası'nın batısında ise yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor. Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'nın yanı sıra Ege ve Akdeniz bölgelerindeki bazı illerde de kuvvetli ve şiddetli yağışların etkili olacağı bildirildi.
İstanbul'da sağanak yağışla birlikte etkili olan kuvvetli rüzgar, deniz ulaşımını da olumsuz etkiliyor. Uzman Adil Tek, kuzeydoğudan poyraz şeklinde esen rüzgarın hızının saatte 80-90 kilometreye ulaştığını belirterek bu seviyelerin fırtına olarak sınıflandırıldığını ifade etti. Gece boyunca ve sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar, denizdeki dalgalar nedeniyle ulaşım ve deniz faaliyetlerinde risk oluşturuyor.