SON DAKİKA: 15 Ekim İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi!

YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği, kent genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları ve yoğun yağış nedeniyle radikal tedbir kararları aldı. Yapılan resmi açıklamaya göre, il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 15 Ekim 2026 Perşembe günü yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; olumsuz hava şartlarının ulaşımı ve günlük hayatı aksatmaması amacıyla alınan kararlar kapsamında okulların tatil edilmesinin yanı sıra kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personele de idari izin verildi. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Ekim Çarşamba saat 21.00'den itibaren ikinci bir talimata kadar motosiklet ve iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı da yasaklandı.