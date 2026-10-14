Yarın okullar tatil mi? İstanbul Valiliğinden açıklama! 15 Ekim İstanbul’da yarın okul var mı yok mu?

SON DAKİKA: İstanbul'da 15 Ekim 2026 Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin açıklama İstanbul Valiliği'nden geldi. Kuvvetli yağış ve rüzgâr uyarılarının ardından öğrenciler ve veliler, yarın eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyordu. Valilikten yapılan açıklamayla birlikte yarın İstanbul'da okullar tatil mi sorusu yanıt buldu.
İstanbul Valiliği, kent genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları ve yoğun yağış nedeniyle radikal tedbir kararları aldı. Yapılan resmi açıklamaya göre, il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 15 Ekim 2026 Perşembe günü yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; olumsuz hava şartlarının ulaşımı ve günlük hayatı aksatmaması amacıyla alınan kararlar kapsamında okulların tatil edilmesinin yanı sıra kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personele de idari izin verildi. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Ekim Çarşamba saat 21.00'den itibaren ikinci bir talimata kadar motosiklet ve iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı da yasaklandı.
İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz yönde etkilemektedir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine paralel olarak sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle AFAD İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde kriz masası oluşturulmuştur.
İstanbul'da yağış nedeniyle saat 20.00 itibariyle;
- Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)'ta yer alan AFAD, İBB, İlçe Belediyeleri başta olmak üzere tüm kurumlar 8 bin personel, 2 bin araç ve iş makinası ile sahada yağış nedeniyle oluşan olumsuzluklara müdahale etmektedir.
- 14 Ekim 2026 tarihinde saat 06.00–20.00 arasında, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 2.518 ihbar ulaşmış olup ihbarlar ilgili müdahale ekiplerine yönlendirilmiştir. İhbar ve olaylara ilişkin kayıtlarda;
- 1.277 su baskını,
- 15 heyelan,
- 47 mahsur kalma,
- 13 ağaç devrilmesi,
- 2 çatı uçması,
- 76 araç,
- 808 konut,
- 280 iş yeri ihbar kaydı bulunmaktadır.
- Yağışlarda;
Beykoz-Ömerli 193,84 kg/m2, Sarıyer-İTÜ Maslak 124,72 kg/m2, Çatalca 75,2 kg/m2, Arnavutköy 125,9 kg/m2, Kartal 14,3 kg/m2, Bakırköy 6,8 kg/m2 yağış kaydedilmiştir.
- Yağış nedeniyle kapalı yol bulunmamaktadır.
- Havalimanlarında; Pistler açık olup iptal sefer bulunmamaktadır.
- Ekiplerimizin olumsuz hava koşullarından kaynaklanan olaylara müdahale çalışmaları devam etmekte olup gelişmeler ilgili birimlerimiz tarafından yakından takip edilmektedir.
- Öte yandan, ilimizde çocuk, yaşlı ve engellilere yönelik yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında bakım hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla, bu kuruluşlarda görev yapan sosyal hizmet personeli de idari izin kararının kapsamı dışında tutulmuştur.
İstanbul'da yağışların önümüzdeki saatlerde yeniden şiddetlenmesi bekleniyor. A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji uzmanı Adil Tek, yağış sisteminin akşam ve gece boyunca kuvvetli sağanak geçişleriyle etkisini sürdürebileceğini belirtti. Tek, akşam saatlerinde yağışın yeniden artacağına ve fırtınanın da etkili olabileceğine dikkat çekti.
Kuvvetli rüzgârın sağanak yağışla aynı anda görülmesinin olumsuzluk riskini artırabileceğini vurgulayan uzman isim, İstanbul'un yanı sıra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde de yağışların etkili olmasının beklendiğini ifade etti.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da yer yer kuvvetli, İstanbul Avrupa Yakası'nın batısında yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İstanbul'da sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, mesai bitiminde trafik yoğunluğunu artırdı. Yağış nedeniyle yollarda uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından megakent İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösterdi. Yağışın mesai bitimiyle birlikte etkisini sürdürmesi, kent genelinde trafik yoğunluğunun artmasına neden oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik verilerine göre, İstanbul genelinde ve Avrupa Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 89, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 85 olarak ölçüldü. Kentin birçok noktasında uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Trafikteki yoğunluk D-100 Karayolu Bostancı mevkiinden görüntülendi.