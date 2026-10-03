SON DAKİKA... 17 yaşında bıçaklanarak hayatını kaybetmişti: Atlas Çağlayan’ın ölümünde gerekçeli karar açıklandı

DAVADA GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Yapılan yargılamanın ardından mahkeme tarafından yazılan gerekçeli karar ortaya çıktı. Kararda, taraflar arasında husumet bulunmadığı, E.Ç.'nin sustalı çakı benzerleri taşıması ve bulundurulması yasak olan bıçağı üzerinde taşıdığı, 6136 sayılı Yasaya Muhalefet suçunu işlediğinin sabit olduğu aktarıldı. Sanık hakkında mahkemeyi etkilemeye yönelik şekli tutum ve davranış niteliğinde olduğu gerekçesiyle takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığı vurgulandı

Gerekçeli kararda, E.Ç.'nin suç tarihinde 12-15 yaş grubunda olduğu, Adli Tıp Kurumu raporlarıyla üzerine atılı suçlar yönünden fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu vurgulandı. E.Ç.'nin 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, suç tarihinde içinde bulunduğu yaşın 14 yaş 9 ay olduğu, 15'e daha yakın olması dikkate alınarak 14 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, E.Ç.'nin sosyal ilişkileri, eyleminden sonra olay yerinden kaçması dikkate alındığında, pişman olduğuna dair beyanının mahkemeyi etkilemeye yönelik şekli tutum ve davranış niteliğinde olduğu gerekçesiyle takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığı vurgulandı.