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Giriş Tarihi: 27.6.2024 10:38

SON DAKİKA 27 HAZİRAN SON DEPREMLER: Deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD verileriyle dakika dakika depremler

27 Haziran Perşembe depremler son dakika haberleriyle takip ediliyor. Vatandaşlardan yaşadıkları sarsıntıdan sonra “deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede?” şeklinde araştırmalara başladı. Son günlerde ülkemizde sık sık depremler meydana gelirken AFAD ve Kandilli verileriyle anlık olarak an be an yayımlanıyor. İrili ufaklı sarsıntıların yaşandığı bölgelerin güncel verileri anlık olarak paylaşılıyor. Peki, deprem mi oldu? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile meydana gelen depremlerin ayrıntıları! Şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşılan sarsıntının detayları

SON DAKİKA 27 HAZİRAN SON DEPREMLER: Deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD verileriyle dakika dakika depremler

Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede, kaç şiddetinde? şeklinde araştırmalar başladı. Son birkaç gündür ülkemizde yaşanan irili ufaklı sarsıntılar vatandaşları korkuttu. Bulunduğu bölgede ve çevresinde deprem olup olmadığını merak edenler son depremler listesine bakarak; en son nerede, kaç şiddetinde deprem meydana geldiğini öğrenebiliyor. İşte 27 Haziran son dakika depremler

DEPREM Mİ OLDU? EN SON DEPREM NEREDE OLDU?
AFAD ölçümlerine göre bugün saat 08:23'de Mersin Demirışık'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MERSİN'DE PEŞ PEŞE DEPREMLER!
MERSİN DEMİRIŞIK
27.06.2024
08:23:08 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 5.4 km
MERSİN TOROSLAR DEPREM
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Soma (Mersin)
Tarih:2024-06-26
Saat:23:37:12 TSİ
Derinlik:12.06 km

ÇANAKKALE'DE KORKUTAN DEPREM!
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [45.43 km] Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:2024-06-26
Saat:22:50:42 TSİ
Enlem:40.27222 N
Boylam:25.21056 E
Derinlik:15.3 km

EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor:
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA 27 HAZİRAN SON DEPREMLER: Deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD verileriyle dakika dakika depremler
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