SON DAKİKA 27 HAZİRAN SON DEPREMLER: Deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD verileriyle dakika dakika depremler

Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede, kaç şiddetinde? şeklinde araştırmalar başladı. Son birkaç gündür ülkemizde yaşanan irili ufaklı sarsıntılar vatandaşları korkuttu. Bulunduğu bölgede ve çevresinde deprem olup olmadığını merak edenler son depremler listesine bakarak; en son nerede, kaç şiddetinde deprem meydana geldiğini öğrenebiliyor. İşte 27 Haziran son dakika depremler
DEPREM Mİ OLDU? EN SON DEPREM NEREDE OLDU?
AFAD ölçümlerine göre bugün saat 08:23'de Mersin Demirışık'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ÇANAKKALE'DE KORKUTAN DEPREM!
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [45.43 km] Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:2024-06-26
Saat:22:50:42 TSİ
Enlem:40.27222 N
Boylam:25.21056 E
Derinlik:15.3 km
EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor:
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ