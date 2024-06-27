SON DAKİKA 27 HAZİRAN SON DEPREMLER: Deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD verileriyle dakika dakika depremler

Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede, kaç şiddetinde? şeklinde araştırmalar başladı. Son birkaç gündür ülkemizde yaşanan irili ufaklı sarsıntılar vatandaşları korkuttu. Bulunduğu bölgede ve çevresinde deprem olup olmadığını merak edenler son depremler listesine bakarak; en son nerede, kaç şiddetinde deprem meydana geldiğini öğrenebiliyor. İşte 27 Haziran son dakika depremler