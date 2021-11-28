Son dakika: 28 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

VAKA SAYISINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI
Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 655 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 20 bin 7 kişi iyileşti.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 81,12 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,54 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 120 milyon 114 bin 498 'e yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Tabloda bir süredir ciddi değişkenlikler görülmüyor. Bu seyir, kontrolü kolaylaştırıyor. Tedbirlere daha fazla duyarlı olursak vaka sayılarında daha iyi sonuçlar elde edebiliriz. Salgın ortamından çıkış için, aşı gündemde ilk sırada yer alıyor. Aşınızı vaktinde yaptırın." dedi
28 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU:
27 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU:
27 Kasım'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 23 bin 759 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 192 oldu. Bir günde toplam 358 bin 274 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 25 bin 103 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 81,08 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,52 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 120 milyon 58 bin 425 'e yükseldi.
2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84,7 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 56,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.
TÜRKİYE'DE NU VARYANTINA RASTLANILDI MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Farklı ülkelerde ortaya çıkan varyantlara bağlı gelişmeleri izliyor ve ülkemizin dışarıyla teması konusunda önlem alıyoruz. Gündemde olan Nu (omicron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye'de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır." ifadelerini kullandı.
İşte 27 Kasım koronavirüs verileri:
26 KASIM VERİLERİ:
Türkiye'de 26 Kasım tarihinde son 24 saatte 361 bin 229 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 2 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 341 oldu.
AŞI SAYISI 120 MİLYONA YAKLAŞTI
18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,3, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,50 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 119 milyon 987 bin 705 doza yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Salgın hastalığı gündemimizden çıkarmalıyız. Ancak bunu yaparken tedbirlere uymayı terk etmemeliyiz. Mücadele sürekliliği bize başarıyı getirecek. Varyant ve mutasyonlar gündeminizde yer almamalı. Bilim Kurulumuz sizin için her durumu titizlikle izliyor."
26 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU:
25 KASIM KORONAVİRÜ VERİLERİ:
Türkiye'de 25 Kasım'da 363 bin 43 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 467 kişinin testi pozitif çıktı, 222 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 29 bin 639 kişi iyileşti.
18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,94, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,45 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 119 milyon 844 bin 933 doza yükseldi.
BAKAN KOCA BİR KESİMİ İŞARET ETTİ: ALIŞMAMIZ GEREKİYORDU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Hayatın bir süre daha salgın koşullarında devam edeceği gerçeğine alışmamız gerekiyordu. Bu adaptasyonu çoğumuz sağladık. Bir kısmımızsa, salgın yokmuş gibi davranmayı seçiyor. Hepimiz için doğru olan, hayatı normale yaklaştırırken salgınla mücadelenin şartlarına da uymaktır." dedi.
25 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU:
24 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Buna göre, 24 Kasım tarihinde 364 bin 351 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 592 kişinin testi pozitif çıktı, 175 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 285 oldu. Can kaybı 18 Ağustos'tan bugüne kadarki en düşük seviyesinde oldu.
18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,86, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,41 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 119 milyon 726 bin 75 doza yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN UYARI: YOK SAYAMAYIZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Salgın sürecinin tahmin edilenden çok daha fazla sürmesi beklentileri kırdı, motivasyonu azalttı. Fakat yüksek vaka sayıları ve vefatlarla, gerçek her gün tekrar tekrar karşımızda. Kovid-19'u yok sayamayız. Mücadele, tıpkı salgının varlığı kadar tartışılmaz bir kesinlikte olmalı."
İşte 24 Kasım tablosu...
23 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de 23 Kasım'da 365 bin 412 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 170 kişinin testi pozitif çıktı, 208 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 29 bin 353 kişi ise iyileşti.
En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 80,79 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,37 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 119 milyon 602 bin 103'e yükseldi.
BAKAN KOCA TEDBİRLERİ HATIRLATTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Covid-19 solunum yoluyla bulaşan bir hastalık. Çoğu kere farkında bile olmadan yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşma ihtimalini artıyor. Temas ettiğimiz yüzeylerde virüs olabileceği için ellerimizi sık sık yıkamalıyız. Maskenin bu açıdan da koruma sağladığını ise unutmamalıyız." dedi.
İşte 23 Kasım tablosu...
22 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de 22 Kasım'da 361 bin 5 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 24 bin 856 olurken, vefat sayısı 193 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise 28 bin 935 oldu. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 80,70 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,33 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 119 milyon 473 bin 872'e yükseldi.
2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 55,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.
BAKAN KOCA'DAN İKİ KRİTİK UYARI
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Covid-19 salgınının doğrudan halk sağlığını tehdit eden sonuçlarını 20 aydır yaşıyoruz. Salgın bununla kalmıyor, bütün ülkelerde hayatın tüm alanlarını zayıf düşürüyor. Aşı ve tedbir, başta sağlığımız olmak üzere hayat kalitelerimizin savunulması demektir. Aşınızı zamanında olun." ifadelerini kullandı.
İşte 22 Kasım verileri
21 KASIM KOVİD-19 TABLOSU
Türkiye'de 21 Kasım'da 350 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 177 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 34 bin 290 kişi iyileşti.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,61, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,28 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 119 milyon 327 bin 719 doza yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "İlk doz aşılanmada kısa sürede başarı elde ettiği halde, ikinci doz oranı %65'in altında kalan 8, %80'in altında kalan 59 ilimiz var.
Aşılanmada halen kararsız olanlara hatırlatmak istiyoruz: İnsanlık aşıda istekli. Aşılanma oranı düşük ülkeler, aşı tedarik edemeyen ülkelerdir." dedi
20 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 335 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 347 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 352 bin 335 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 347 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 163 oldu.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,57, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,26 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 119 milyon 272 bin 284 doza yükseldi. 18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.