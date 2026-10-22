SON DAKİKA... 41 donör kadından 811 kez üreme hücresi satışı! Doku ticareti örgütü adliyeye sevk edildi

SON DAKİKA... İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen çalışmalarda, 41 donör kadının Türkiye,KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan hattında toplam 811 kez üreme hücresi sattığı, hücrelerin tanesinin 60-80 Euro arasında alıcı bulduğu saptandı. MASAK ve HTS kayıtlarıyla deşifre edilen organizasyonda; üreme hücrelerini para karşılığı satan 26 kadın, nakil işlemlerini yapan 2 doktor ve 7 organizatörün de aralarında bulunduğu 44 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
GÜNLÜK İĞNE VİDEOLARIYLA YAKIN TAKİP
Soruşturma dosyasında, şebekenin donör kadınlara uyguladığı sistematik takip yöntemi de yer aldı. Pendik'teki bir kadın doğum uzmanı ve eczane çalışanlarının da dâhil olduğu süreçte; kadınların üreme hücrelerinin sayısını ve kalitesini artırmak için günde 2'şer kez özel ilaçlar kullandığı ortaya çıktı. Örgüt lideri Hacer T.'nin, sisteme kazandırdığı kadınlara daha olgun yumurta elde edebilmeleri için temini zor olan iğneler sağladığı belirlendi. Hacer T.'nin, kadınlardan bu iğneleri vurduklarını kanıtlamak amacıyla tarih, saat ve uygulama bölgesini gösteren sesli videolar istediği, bu videoların rapor halinde kendisine iletildiği saptandı.
SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?
Mart ayında gelen iki ayrı ihbarla düğmeye basıldığı öğrenildi. İlk ihbarda, örgüt lideri Hacer T.'nin donörlükten liderliğe yükseldiği, alıcılar için donörlerin fiziksel özelliklerini belirten kataloglar oluşturduğu ve bu şebekeyi sevgilisiyle birlikte yönettiği; ancak aldatıldığını öğrenen ve boşanma aşamasındaki eşi tarafından ihbar edildiği ortaya çıktı. İkinci ihbarda ise Pendik'te özel muayenehanesi bulunan Kadın Doğum Uzmanı Soner S.'nin, Kıbrıs'a gidecek donör kadınları muayene ederek yumurtalık sayılarına göre süreci koordine ettiği iddia edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 44 şüphelinin adliyeye sevk edildi.