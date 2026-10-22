SON DAKİKA... 41 donör kadından 811 kez üreme hücresi satışı! Doku ticareti örgütü adliyeye sevk edildi

GÜNLÜK İĞNE VİDEOLARIYLA YAKIN TAKİP

Soruşturma dosyasında, şebekenin donör kadınlara uyguladığı sistematik takip yöntemi de yer aldı. Pendik'teki bir kadın doğum uzmanı ve eczane çalışanlarının da dâhil olduğu süreçte; kadınların üreme hücrelerinin sayısını ve kalitesini artırmak için günde 2'şer kez özel ilaçlar kullandığı ortaya çıktı. Örgüt lideri Hacer T.'nin, sisteme kazandırdığı kadınlara daha olgun yumurta elde edebilmeleri için temini zor olan iğneler sağladığı belirlendi. Hacer T.'nin, kadınlardan bu iğneleri vurduklarını kanıtlamak amacıyla tarih, saat ve uygulama bölgesini gösteren sesli videolar istediği, bu videoların rapor halinde kendisine iletildiği saptandı.