SON DAKİKA! Adana’da 4,8 büyüklüğünde deprem!

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 14.19'da merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7,99 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntının, kısa süreli tedirginliğe neden olduğu belirtildi.

BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

Bu depremden 17 dakika sonra kentte bir deprem daha meydana geldi. 4,9 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssünün Saimbeyli ilçesi olduğu belirtildi.

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