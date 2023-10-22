SON DAKİKA: AFAD deprem açıklaması! 7 il etkilenecek

Son dakika... Olası İstanbul ve Marmara depremi ile ilgili çarpıcı açıklamalar. AFAD Risk Belirleme ve Önlem Dairesi Başkanı Gökhan Yılmaz, olası Marmara depremiyle ilgili çalışmaların en önemli ayağının binaların ve altyapının depreme dirençli hale getirilmesi olduğunu söyledi.

"FARKLI YERLERDE BÜYÜK DEPREMLER YAŞANABİLİR"

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Her Yönüyle Deprem Sempozyumu" için Edirne'ye gelen Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğunu ve farklı yerlerde büyük depremlerin yaşanabileceğini ifade etti.

AFAD olarak depremlere karşı çalışmalar sürdürdüklerini anımsatan Yılmaz, 4 aşamadan oluşan bütünleşik afet yönetimi sistemi kapsamında afet öncesi ve sonrasına yönelik planlar yapıldığına dikkati çekti.