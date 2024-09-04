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Giriş Tarihi: 4.9.2024 00:42 Son Güncelleme: 4.9.2024 00:51

SON DAKİKA... AFAD duyurdu: Akdeniz'de korkutan deprem!

Son dakika haberleri... Akdeniz açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir duruma rastlanmadı.

SON DAKİKA... AFAD duyurdu: Akdeniz’de korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Akdeniz açıklarında saat 00.29'da 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi.

Kıbrıs'ın batısına yakın bir noktada gerçekleşen sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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SON DAKİKA... AFAD duyurdu: Akdeniz'de korkutan deprem!
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