SON DAKİKA... AFAD duyurdu: Akdeniz’de korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Akdeniz açıklarında saat 00.29'da 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi.
Kıbrıs'ın batısına yakın bir noktada gerçekleşen sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 3, 2024
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-09-04
Saat:00:29:50 TSİ
Enlem:34.705 N
Boylam:32.00972 E
Derinlik:12.22 km
Detay:https://t.co/Fj3nt2QGwQ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi