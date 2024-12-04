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Giriş Tarihi: 4.12.2024 12:21 Son Güncelleme: 4.12.2024 13:17

SON DAKİKA! AFAD duyurdu: Antalya'da korkutan deprem!

Son dakika haberi: Antalya Gazipaşa açıklarında, saat 12.09’da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremle ilgili ilk bilgileri açıkladı. Depremin derinliği 32.69 km olarak kaydedildi.

SON DAKİKA! AFAD duyurdu: Antalya’da korkutan deprem!

Son dakika haberi: Antalya'da hissedilen korkutan bir deprem meydana geldi. Gazipaşa açıklarında, saat 12.09'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

AFAD, depremin derinliğini 32.69 km olarak kaydetti.

Deprem Antalya kent merkezinin yanı sıra Mersin'de de hissedildi.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Gazipaşa-Alanya ilçelerimizin yaklaşık 58 kilometre açıklarında Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem ile ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi ihbar hattına olumsuz bir ihbar yapılmamıştır. Saha taramaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi. Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, AA muhabirine depremin ilçelerinde hissedildiğini belirterek, "Şu an için olumsuzluk gözükmüyor. İlçede panik havası yok ama herkes hissetti tabii. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

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SON DAKİKA! AFAD duyurdu: Antalya'da korkutan deprem!
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