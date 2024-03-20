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Giriş Tarihi: 20.3.2024 09:03 Son Güncelleme: 20.3.2024 09:13

Son dakika: AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri: AFAD verilerine göre; Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Son dakika: AFAD duyurdu! Kahramanmaraş’ta 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 08.55'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem | Video

Deprem yerin 5.13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Son dakika: AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
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