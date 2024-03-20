Video Yaşam SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem | Video
SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem | Video

SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem | Video

20.03.2024 | 09:08

AFAD verilerine göre; Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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