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Giriş Tarihi: 5.1.2025 20:57 Son Güncelleme: 6.1.2025 10:32

Son dakika: AFAD duyurdu: Muğla'da 4 şiddetinde deprem!

Son dakika: Muğa'nın Menteşe ilçesinde 4.0 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Saat 20.43 sularındaki depremi AFAD son dakika olarak duyurdu.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Son dakika: AFAD duyurdu: Muğla’da 4 şiddetinde deprem!

Son dakika: Muğla Menteşe'de saat 20.43 civarında 4.0 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi. Vali İdris Akbıyık, deprem ile ilgili açıklama yaptı. Vali Akbıyık, "Deprem kaynaklı ilimizde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.

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Son dakika: AFAD duyurdu: Muğla'da 4 şiddetinde deprem!
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