Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Ağrı'da katliam gibi kaza! Kamyon şarampole yuvarlandı 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 17.4.2022 12:06 Son Güncelleme: 17.4.2022 12:20

Son dakika: Ağrı'da katliam gibi kaza! Kamyon şarampole yuvarlandı 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: Ağrı’da katliam gibi kaza! Kamyon şarampole yuvarlandı 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Son dakika bilgisine göre Ağrı'da korkunç bir kaza meydana geldi. Kamyon şarampole yuvarlandı, 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti- Kazada sürücü ile anne, baba ve 2 çocukları yaşamını yitirdi.

Son dakika haberleri... Ağrı'da ev eşyası yüklü kamyonun şarampole yuvarlanarak ağaçlara çarpması sonucu 4'ü aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

EV EŞYASI YÜKLÜYDÜ ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Erzurum-Ağrı kara yolu Eleşkirt ilçesi Çiftepınar köyü mevkisinde M.U. idaresindeki ev eşyası yüklü kamyon şarampole devrildi.

ANNE, BABA VE İKİ ÇOCUK!

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ağaçlara çarpan kamyondaki sürücüyü kurtaran ekipler, anne, baba ve 2 çocuğunu da bölgeye yönlendirilen vinçle sıkıştıkları araçtan çıkardı.

SÜRÜCÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kontrollerde kamyonda sıkışan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan sürücü M.U. da kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri, Eleşkirt Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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Son dakika: Ağrı'da katliam gibi kaza! Kamyon şarampole yuvarlandı 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
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