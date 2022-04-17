Son dakika: Ağrı’da katliam gibi kaza! Kamyon şarampole yuvarlandı 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Ağrı'da ev eşyası yüklü kamyonun şarampole yuvarlanarak ağaçlara çarpması sonucu 4'ü aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.
EV EŞYASI YÜKLÜYDÜ ŞARAMPOLE YUVARLANDI
Erzurum-Ağrı kara yolu Eleşkirt ilçesi Çiftepınar köyü mevkisinde M.U. idaresindeki ev eşyası yüklü kamyon şarampole devrildi.
SÜRÜCÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kontrollerde kamyonda sıkışan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan sürücü M.U. da kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri, Eleşkirt Devlet Hastanesi morguna konuldu.