Son dakika: Ağrı’da katliam gibi kaza! Kamyon şarampole yuvarlandı 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

SÜRÜCÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kontrollerde kamyonda sıkışan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan sürücü M.U. da kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri, Eleşkirt Devlet Hastanesi morguna konuldu.