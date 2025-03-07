SON DAKİKA | Ahmet Özer’in terör iddianamesi kabul edildi

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede Özer'in, sözde demokratik özerklik çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla örgütle işbirliği yaptığı, ayrıca örgüt üyeleriyle iletişim kurarak kırsal alana para gönderdiği iddiası yer alıyordu. Ayrıca, 1 milyon 289 bin 480 lira değerinde örgüte para akışının tespit edildiği de kaydedildi. Ahmet Özer'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası alması talep edilmişti.