SON DAKİKA… AK Parti rozeti takan Cemil Tugay’a İzmirliler’den tam destek! İzmir hak ettiği hizmete kavuşacak

'ÇOK YERİNDE BİR KARAR'

HÜLYA CİCAN: İzmir bence hizmetle tanışacak ve hizmete doyacak diye düşünüyorum. Çünkü İzmir çok geri kalmış. Herkes İzmir'i büyük bir köye benzetiyor. Ben de aynı görüşteyim. Bakıyorsunuz trafik sorunu var, çarpık kentleşme var, çöp sorunu var, körfez kirliliği var, o kadar çok sorun var ki kentte. Say say bitmez. Bence Cemil Bey'in AK Parti'ye katılması çok yerinde ve isabetli bir karar olmuş. Bu birlikteliğin İzmirlilere hizmet olarak yansıyacağını düşünüyorum.

HASAN ORTAÇ: İzmir'de ciddi bir altyapı eksikliği var. Yollar köstebek yuvası gibi. Yolların bozuk olması nedeniyle araçlarımızın alt aksamları sürekli arıza yapıyor. Cemil Bey'in AK Parti'ye katılması ile birlikte inşallah bu sorunların hepsi teker teker çözülecek. Yerel yönetim ile hükümetin işbirliği içinde hareket etmesi kente yatırım ve hizmet olarak büyük fayda sağlayacaktır. İzmir'imize hayırlı uğurlu olsun.