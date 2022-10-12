Brent petrol piyasasındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda son 9 ayın en dip seviyesini gören brent petrol fiyatı, OPEC'in petrol üretimini azaltma kararı sonrası yükselişe geçti. Hal böyle olunca benzin fiyatı ve motorin fiyatı peş peşe gelen zamlarla değişti. Hal böyleyken özellikle araç sahipleri, bugün akaryakıt istasyonlarına gitmeden önce benzin ve motorin litre fiyatlarını sorguluyor. Peki, Bugün benzine ve motorine zam geldi mi, indirim var mı? İşte 12 Ekim 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı son durum…
PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ!
OPEC'in petrol üretimini azaltma kararı sonrası uluslararası piyasalarda petrol fiyatları yükselişe geçti.
Brent petrolün varil fiyatı, geçen hafta yaklaşık 10 dolarlık artışla 98 dolara ulaştı. Yaşanan yükseliş, motorin ve benzin fiyatlarına zam olarak yansıdı.
Bir haftada peş peşe zam gelen motorin fiyatlarına yine zam geldi. Benzin fiyatlarında ise bir değişim olmadı.
MOTORİN VE BENZİNE ZAM GELDİ Mİ?
Motorine son bir haftada önce 1 lira 10 kuruş, daha sonra 1 lira 38 kuruş, son olarak ise 1 lira 53 kuruş zam gelmişti.
Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, 11 Ekim 2022 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin litre fiyatına 1 lira 39 kuruş zam geldi.
AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR?
İşte 12 Ekim 2022 Çarşamba İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin ve motorin fiyatları...
İSTANBUL GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Motorin fiyatı: 28,53 TL
Benzin fiyatı: 20,60 TL
LPG fiyatı: 10,24 TL
İZMİR GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Motorin fiyatı: 28,67 TL
Benzin fiyatı: 20,73 TL
LPG fiyatı: 9,98 TL
ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Motorin fiyatı: 28,64 TL
Benzin fiyatı: 20,74 TL
LPG fiyatı: 10,25 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.