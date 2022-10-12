Brent petrol piyasasındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda son 9 ayın en dip seviyesini gören brent petrol fiyatı, OPEC'in petrol üretimini azaltma kararı sonrası yükselişe geçti. Hal böyle olunca benzin fiyatı ve motorin fiyatı peş peşe gelen zamlarla değişti. Hal böyleyken özellikle araç sahipleri, bugün akaryakıt istasyonlarına gitmeden önce benzin ve motorin litre fiyatlarını sorguluyor. Peki, Bugün benzine ve motorine zam geldi mi, indirim var mı? İşte 12 Ekim 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı son durum…