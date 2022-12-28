Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Akdeniz deprem ile sallandı! Akdeniz'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 28 Aralık 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Giriş Tarihi: 28.12.2022 07:06 Son Güncelleme: 28.12.2022 07:15

SON DAKİKA: Akdeniz deprem ile sallandı! Akdeniz'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 28 Aralık 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem haberi... Akdeniz deprem ile sallandı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre,Kıbrıs Adası yakınlarında korkutan bir deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, Akdeniz'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. 28 Aralık 2022 tarihli AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile kontrol edilen deprem halka kısa süreli bir panik yaşattı. İşte, Son dakika Akdeniz depremi hakkında detaylar…

SON DAKİKA: Akdeniz deprem ile sallandı! Akdeniz’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 28 Aralık 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem haberi… AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında korkutan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4,2 büyüklüğü olarak açıklandı. Sarsıntı sonrası paniğe kapılan vatandaşlar, Akdeniz depremi ile ilgili bilgi almak için araştırmalarına başladı. Peki, Akdeniz'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, 28 Aralık 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika Akdeniz deprem detayları.

SON DAKİKA: AKDENİZ'DE DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, saat 05.11'de Kıbrıs Adası yakınlarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, deprem deniz yüzeyinin yaklaşık 27,12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Mersin ve Antalya'ya yaklaşık 150 kilometre mesafede olduğu kaydedildi.

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AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor.

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SON DAKİKA: Akdeniz deprem ile sallandı! Akdeniz'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 28 Aralık 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
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