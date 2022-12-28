SON DAKİKA: Akdeniz deprem ile sallandı! Akdeniz’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 28 Aralık 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem haberi… AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında korkutan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4,2 büyüklüğü olarak açıklandı. Sarsıntı sonrası paniğe kapılan vatandaşlar, Akdeniz depremi ile ilgili bilgi almak için araştırmalarına başladı. Peki, Akdeniz'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, 28 Aralık 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika Akdeniz deprem detayları.