SON DAKİKA: AKOM’dan İstanbul’a kar yağışı ve fırtına uyarısı! Günlerce sürecek...

Perşembe sabah saatlerinde kadar İstanbul üzerinde etkili olması beklenen Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeni ile sıcaklıkların yer yer 0°C ve altına gerileyebileceği, beraberinde buzlanma ve don olayları ile birlikte kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor.

VALİ YERLİKAYA: CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENMEKTEDİR

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yerlikaya, "Kıymetli Hemşehrilerim, 16.00 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da; umartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedi. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım. Gelişmelerden sizleri sürekli bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.