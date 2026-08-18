SON DAKİKA | Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında flaş gelişme: Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak

Son dakika haberi! Süleymancılar cemaatinin lideri, eski bakan ve milletvekili Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'daki şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada kritik gelişme yaşandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine feth-i kabir kararı verildi. Denizolgun'un mezarı açılarak ölüm nedeni yeniden Adli Tıp tarafından incelenecek. Ölümün bildirilmesindeki gecikme ve dosyadaki şüpheli bulgular yeniden araştırılacak. Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı da soruşturmayı takip ediyor.
Süleymancılar cemaatinin lideri, eski bakan ve milletvekili Arif Ahmet Denizolgun, 7 Eylül 2016'da İstanbul Beykoz Çavuşbaşı'ndaki çiftliğinde hayatını kaybetti. Ölümünün ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada hazırlanan "Bilgi Notu"nda, tanık ifadeleri ve olayın zamanlamasına ilişkin dikkat çeken çelişkiler sıralandı. Denizolgun'un ailesi yıllar sonra yeniden suç duyurusunda bulunurken, dosya "cinayetin Adli Tıp Kurumu'nda üstünün örtüldüğü" iddiasının araştırılması amacıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun
FETH-İ KABİR YAPILACAK
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Denizolgun hakkında feth-i kabir kararı verildi.Karar kapsamında Denizolgun'un mezarı açılarak, ölüm nedenine ilişkin yeniden adli inceleme yapılacak.
Böylece yıllardır tartışma konusu olan ölümünün doğal nedenlerle mi gerçekleştiği, yoksa herhangi bir dış müdahalenin bulunup bulunmadığı bilimsel ve adli bulgular ışığında yeniden araştırılacak. Denizolgun'un ölümüne ilişkin dosyada; ölümün bildirilmesindeki gecikme, cesette bulunduğu ileri sürülen şüpheli bulgular ve dönemin Adli Tıp incelemelerine yönelik iddialar kamuoyunda uzun süredir tartışılıyordu.
FAİLİ MEÇHUL SUÇLARI ARAŞTIRMA DAİRE BAŞKANLIĞI YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı da dosyayı yakından takip ediyor. Başkanlığın resmi görevi, geçmiş yıllara ait faili meçhul ve şüpheli ölüm dosyalarının yeniden incelenmesinde başsavcılıklarla koordinasyon sağlamak.
Denizolgun ailesi de kısa süre önce ölümün yeniden araştırılması için Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığına başvurmuştu. Feth-i kabir işlemi sonrası elde edilecek bulguların Adli Tıp Kurumunca incelenerek Denizolgun'un ölümüne ilişkin şüphelerin aydınlatılması hedefleniyor.