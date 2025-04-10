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Giriş Tarihi: 10.4.2025 07:05 Son Güncelleme: 10.4.2025 21:40

SON DAKİKA | Ankara Beypazarı'nda maden ocağında göçük: 2'si ağır, 13 yaralı

Son dakika haberi: Ankara'nın Beypazarı ilçesi, Çayırhan maden ocağında meydana gelen göçükte 2'si ağır, 13 işçinin yaralandı. Göçüğün vardiya değişimi sırasında yaşandığı öğrenildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
SON DAKİKA | Ankara Beypazarı’nda maden ocağında göçük: 2’si ağır, 13 yaralı

Son dakika haberleri: Olay, Beypazarı ilçesine bağlı Hırkatepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren Kömür İşletmeleri A.Ş.'ye ait maden sahasında saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Yer altında çalışan işçilerin bulunduğu sırada, gaz sıkışması nedeniyle şiddetli bir patlama oldu. Patlama esnasında makinelerin yakınında çalışan 13 işçi, basınç etkisiyle çeşitli yerlerinden yaralandı.

YARALILARDAN 2'Sİ ANKARA'YA SEVK EDİLDİ

Patlamanın ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı işçilerden 11'i Beypazarı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, durumu ağır olan 2 işçi ise Ankara'ya sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: 29 İŞÇİDEN 13'Ü YARALANDI

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, patlama sırasında maden ocağında toplam 29 işçinin bulunduğu, 13'ünün yaralandığı belirtildi. Açıklamada, "Yaralılardan 2'si Ankara'ya sevk edildi, 11'i Beypazarı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı" ifadelerine yer verildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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SON DAKİKA | Ankara Beypazarı'nda maden ocağında göçük: 2'si ağır, 13 yaralı
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