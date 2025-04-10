SON DAKİKA | Ankara Beypazarı’nda maden ocağında göçük: 2’si ağır, 13 yaralı

YARALILARDAN 2'Sİ ANKARA'YA SEVK EDİLDİ

Patlamanın ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı işçilerden 11'i Beypazarı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, durumu ağır olan 2 işçi ise Ankara'ya sevk edildi.