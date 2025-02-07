SON DAKİKA! Ankara’da sahte içki faciası: 33 kişi vefat etti, 20 kişi yoğun bakımda

Son dakika haberi... İstanbul'da sahte içkiden birçok vatandaş hayatını kaybederken, Ankara'daki acı bilançoyu da Vali Vasip Şahin açıkladı. Vali Şahin, sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise yoğun bakımda tedavi gördüğünü açıkladı. Sahte alkole bağlı ölüm vakalarının artış gösterdiğini belirten Şahin, vatandaşları yetkisiz satış noktalarından alkol almamaları konusunda uyardı.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, sahte içki üretimi ve satışıyla ilgili denetimlerin sıklaştırıldığı, güvenlik güçleri ve gıda kontrol ekiplerinin aralıksız operasyonlar düzenlediği vurgulandı. Şu ana kadar gerçekleştirilen baskınlarda sahte alkol üretiminde kullanılan çok sayıda malzemenin ele geçirildiği bildirildi.
SORUMLULARA ADLİ VE İDARİ İŞLEM
Valilik, kolluk kuvvetleri ve gıda denetim birimlerinin yoğun tahkikatlarını sürdürdüğünü belirterek, sahte alkol ticareti yapanlar hakkında adli ve idari işlemlerin titizlikle yürütüldüğünü duyurdu.
Yetkililer, sahte içkiyle mücadelede vatandaşların desteğinin hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, "Yetkisiz satış yerlerinden alkol temin edilmemesi, sahte alkol üreten ve satanların kolluk kuvvetleri ile gıda denetiminden sorumlu birimlere bildirilmesi büyük önem arz etmektedir" ifadelerine yer verdi.
VALİLİKTEN DUYARLILIK ÇAĞRISI
Ankara Valiliği, sahte alkolün halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini belirterek, vatandaşları şüpheli durumları yetkililere bildirmeye davet etti. Valilikten yapılan açıklamada, yetkili olmayan yerlerden alkol alınmaması gerektiği vurgulanarak, denetimlerin aralıksız süreceği kaydedildi.
Yetkililer, sahte alkol nedeniyle can kayıplarının artabileceği uyarısında bulunarak, vatandaşların dikkatli ve duyarlı olmalarının büyük önem taşıdığını ifade etti.