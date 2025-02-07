SON DAKİKA! Ankara’da sahte içki faciası: 33 kişi vefat etti, 20 kişi yoğun bakımda

Valilik tarafından yapılan açıklamada, sahte içki üretimi ve satışıyla ilgili denetimlerin sıklaştırıldığı, güvenlik güçleri ve gıda kontrol ekiplerinin aralıksız operasyonlar düzenlediği vurgulandı. Şu ana kadar gerçekleştirilen baskınlarda sahte alkol üretiminde kullanılan çok sayıda malzemenin ele geçirildiği bildirildi.