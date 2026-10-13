SON DAKİKA… Ankara’da ‘Ailem Güvende’ operasyonu! Batakhanelere dev neşter: 20 pavyona kilit vuruldu!

VATANDAŞLARDAN OPERASYONA TAM DESTEK

Mekanların mühürlenmesi ve bölgeden tahliye edilmesi, Ankara halkı tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Kararı değerlendiren vatandaşların görüşleri şöyle:

Nurettin Yıldız: "Pavyonlar insan onurunu ve aile değerlerini istismar eden, toplumsal yozlaşmayı besleyen mekanlardır. Başkent'in böyle yerlerle anılması başlı başına bir rezaletti. Mühürlenmeleri şehrin itibarına yakışan bir adım oldu."

Murat Sarıçiçek: "Çok güzel bir karar. İki adet öğrenci yurdu, meslek lisesi ve maliye lojmanlarının olduğu bir yerde bu tür ortamlar hiç hoş değildi. Ailemizle ve çocuklarımızla geçerken zor anlar yaşıyorduk, teşekkür ederiz."

Mehmet Erdoğan: "Kapanması çok doğru ve yerinde bir karar. Buralar Ankara'nın göbeği; aynı zamanda protokol ve havaalanı yolu. Çok sayıda yabancı misafir geliyor, görünüm hiç de hoş değildi."