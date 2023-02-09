Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika Ankara’da deprem! Çevre illerde de hissedildi! 9 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 9.2.2023 22:28 Son Güncelleme: 9.2.2023 22:28

Son Dakika Ankara’da deprem! Çevre illerde de hissedildi! 9 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının yer aldığı ülkemizde son dakika deprem olayları meydana geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Ankara’nın Haymana ilçesinde 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Merkez üssüne yakın illerimizde de hissedilen depremin ardından son dakika Ankara deprem olayına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. İşte son dakika Ankara depreminin tüm detayları...

Son Dakika Ankara’da deprem! Çevre illerde de hissedildi! 9 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Ankara Haymana ilçesinde saat 21:49'da 3.5 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 7.05 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssüne yakın illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA – ANKARA'DA DEPREM

Son dakika Ankara deprem olayına ilişkin tüm bilgi ve detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

AFAD DEPREM

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ KONUMU

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Son Dakika Ankara’da deprem! Çevre illerde de hissedildi! 9 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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