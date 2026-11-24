Ankara İstanbul Yolu üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında yol çökmesi meydana geldi. Alışveriş merkezinin yakınındaki inşaat alanına hafriyat almak üzere gelen kamyon, güvenlik görevlilerinin yönlendirmesiyle otopark içerisinden geçiş yaptığı sırada çöken yola saplandı.
KAMYON ÇUKURA GÖMÜLDÜ
Yolun aniden çökmesiyle birlikte hafriyat kamyonunun ön kısmı havaya kalkarken, araç büyük ölçüde toprağa gömüldü. Çökme nedeniyle kamyonun yakıt deposu da zarar gördü ve araçtan yakıt sızıntısı meydana geldi. Kamyonun yüklü olmadığı, inşaat alanından malzeme almak üzere bölgeye geldiği belirtildi.
YOLUN ALTINDAN DERE GEÇİYOR
Çökmenin ardından ortaya çıkan görüntülerde, yolun altından dere geçtiği görüldü. Ayrıca çöken bölümde asfalt tabakasının ince olduğu ve zeminde kullanılan demirlerin de dikkat çekici ölçüde ince kaldığı gözlendi. Kamyonun çukura saplanmasıyla birlikte yolun altındaki zemin ve altyapı yapısı da açığa çıktı. Olayın ardından kamyonun bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatılması beklenirken, bölgede yaşanan yol çökmesi dikkat çekti