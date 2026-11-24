YOLUN ALTINDAN DERE GEÇİYOR

Çökmenin ardından ortaya çıkan görüntülerde, yolun altından dere geçtiği görüldü. Ayrıca çöken bölümde asfalt tabakasının ince olduğu ve zeminde kullanılan demirlerin de dikkat çekici ölçüde ince kaldığı gözlendi. Kamyonun çukura saplanmasıyla birlikte yolun altındaki zemin ve altyapı yapısı da açığa çıktı. Olayın ardından kamyonun bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatılması beklenirken, bölgede yaşanan yol çökmesi dikkat çekti

Haber Girişi Buse Sever - Editör