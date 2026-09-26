SON DAKİKA... Antalya’da dehşete düşüren anlar! Motosiklet forkliftin vinç demirlerine çarptı: Genç sürücü hayatını kaybetti!

GENÇ MOTOSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan ve 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Yiğit Söyler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Forklift sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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