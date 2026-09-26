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Giriş Tarihi: 26.09.2026 11:02

SON DAKİKA... Antalya’da dehşete düşüren anlar! Motosiklet forkliftin vinç demirlerine çarptı: Genç sürücü hayatını kaybetti!

SON DAKİKA... Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri burktu. Park halindeki forkliftin vinç demirlerine çarpan motosiklet sürücüsü Manavgat Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
SON DAKİKA... Antalya’da dehşete düşüren anlar! Motosiklet forkliftin vinç demirlerine çarptı: Genç sürücü hayatını kaybetti!
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Kaza, Sanayi Mahallesi 2055 sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Yiğit Söyler'in kullandığı 07 BVU 732 plakalı motosiklet, arızalandığı için yol ortasında duran Şifa Ç.'nin kullandığı tescil kaydı bulunmayan forkliftin ön vinç demir kısımlarına çarptı.

KORKUNÇ KAZA KAMERADA

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken forkliftin vinç demirine başını çarparak motosikletten yere düştüğü anlar kayda girdi.

GENÇ MOTOSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan ve 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Yiğit Söyler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Forklift sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MANAVGAT #ANTALYA

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SON DAKİKA... Antalya’da dehşete düşüren anlar! Motosiklet forkliftin vinç demirlerine çarptı: Genç sürücü hayatını kaybetti!
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