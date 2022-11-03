Son dakika: Antalya’daki scooter kazasında çok çarpıcı detay: Sürücünün hızını açıkladı!

MADDE BAĞIMLILIĞI TESTİ İSTENDİ

Kazayı yapan aracın sürücüsünün uyuşturucu madde kullandığına ilişkin ciddi iddialar olduğunu da kaydeden Oğuz Sarıçobanoğlu, şöyle konuştu:



"Madde bağımlılığına ilişkin saç, tırnak örneklerinin alınarak gerekli tahlillerin yapılmasını istedik. Olaydan hemen sonra kan tahlili olması da gerekiyordu. Kan tahlili de istedik. Savcılık talebimizi kabul etti. Fren izi tutanağa göre 50 metre görünüyor ama çarpışmadan sonra iki kez kaldırıma çarpıyor ve ona rağmen 50 metre. Zaten frene hiç basmamış, muhtemelen araç kendini kilitlemiş, hava yastıkları patlamış. Araba kilitleyince durmuş. Bunların hepsine ilişkin arabanın beyninden bilgiler alınabilecekti ama araç yok. Bağlanması gereken bir aracı teslim etmişler. Teslim edilenler de kaçırdıklarını sanıp iki kere el değiştirmişler."