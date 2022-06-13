SON DAKİKA: Erkekleri ağlarına düşürüyorlardı! 4 ilde sanal eskort operasyonu

FİZİKİ VE TEKNİK TAKİBE ALINDILAR

Yapılan çalışma sonucunda şüpheliler fiziki ve teknik takibe alındı. İnternet siteleri üzerinden ya da sosyal medya hesaplarından eskort ilanları veren kadınların, kendilerini arayanlara çeşitli bahanelerle banka hesaplarına para göndermelerini istedikleri ancak buluşmaya gitmedikleri tespit edildi.