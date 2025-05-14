SON DAKİKA… Aydın’daki yangın faciasında kan donduran detaylar: İtfaiye eri Turgay Gezgin olaydan sadece 9 dakika önce…

'O GÜN İŞE GİTTİM' DEMİŞTİ AMA…

Durumu şüpheli bulan savcılık, derinlemesine bir inceleme başlattı. İlk olarak itfaiye eri Turgay Gezgin'in ifadesine bakıldı. Olay günü işe gittiğini söyleyen Gezgin'in o gün raporlu olduğu, raporunun da psikolojik sıkıntılara dair olduğu ortaya çıktı. Çelişkili ifadeleri ile kafaları karıştıran Gezgin'in telefon görüşmeleri de takibe alındı. Bu dinlemelere göre Turgay Gezgin'in yangından kısa süre sonra hemşire F.T. ile nişanlandığı, genç kadınla yaptığı konuşmalarda ise hayatını kaybeden eşi aleyhinde konuşmalar yaptığı ortaya çıktı.