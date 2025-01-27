SON DAKİKA: Ayşe Barım adliyeye sevk edildi

Gezi Parkı Olayları'na katıldığı yönünde çıkan yazılı ve görsel iddialar nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığı iddia edilen ve Danışmanlık Şirketi bulunan Menajer Ayşe Barım "Türkiye Cumhuriyeti'ni Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etmek" suçlamasıyla geçtiğimiz hafta gözaltına alındı. Bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında gözaltına alınarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Ayşe Barım'ın tanınmış ünlü isimleri Gezi Parkı Olayları'na katılmaları için yönlendirdiği iddia edilmişti. Menajer Ayşe Barım, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.