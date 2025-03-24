SON DAKİKA: Azad Barış ve Şişli Belediye Başkanı yardımcısı hakkında yakalama kararı çıkarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 50 şüpheli İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Terör soruşturmasından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İmamoğlu, "Hukuka aykırı kişisel verileri ele geçirme", "Rüşvet almak" "ihaleye fesat karıştırma" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından tutuklandı. Şüphelilerden Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan, ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat 'terör' suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında adli kontrolle serbest bırakıldı.

PKK BAĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Soruşturmada, İmamoğlu ile PKK arasında bağ kuran ismin eski HDP Eş Genel Başkanı Azad Barış olduğu iddia edilmiş ve İmamoğlu terör soruşturması kapsamında sorulan sorulara cevap vererek Azad Barış ile irtibat kurduğunu itiraf etmişti.

3 İSME YAKALAMA EMRİ

Kent uzlaşısı soruşturmasının derinleştiği anlarda firari Şişli Belediye Başkan yardımcısı Ebru Özdemir, Terör örgütünün Siyasal alan sorumlusu Azad Barış ve bu şahısla bağlantılı HDK mensubu Hunav Altun hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından yakalama emri çıkarttı.